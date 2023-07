Peleador nato, arriba y abajo del octágono

NOGALES

René Cárdenas Andrade ha sido reportero editor desde 1991 Desde 1998 escribe para El Diario de Sonora en Nogales Sonora

Peleador del estilo Artes Marciales Mixtas, entrenador y victorioso de su batalla más importante hasta el momento, vencer al cáncer, el nogalense Manuel ‘Meny’ Reyna reparte su tiempo a diario en varios puntos.



El padre de familia y empleado local, se ha dado a la tarea de buscar una oportunidad dentro de las también conocidas como MMA (por sus siglas en inglés) y de compartir sus conocimientos con jóvenes que se han sentido atraídos por esta especialidad

El maestro atento a sus alumnos

Manuel Reyna cuarto abajo de izquierda a derecha con parte de su alumnado



‘Empecé a los cinco años en el taekwon do, mi padre, Manuel Reyna es maestro de esta arte marcial, pero las MMA las conocí hasta los 28. Me fui a Tijuana a entrenar en una de las que es considerada de las mejores escuelas de Latinoamérica’

Reyna habló del sacrificio que debe hacerse si se quiere destacar en este deporte ‘debes sacrificar tiempo, familia, el estado económico, ya que si te decides a pelear en serio debes enfocarte en entrenar al cien por ciento, dejar tu trabajo’

Reconoció que es el trabajo duro y constante el que lleva a un peleador de MMA a las metas. ‘Hay que tener paciencia, esto no es de un mes y ya hay resultados. Las cosas llegan poco a poco pero mientras no dejes de trabajar’

Recalcó que hay quienes no lo hacen con la pasión requerida, ‘entrenan un año o dos años y se bajan, hay que sacrificarse’

Dentro de su labor como entrenador, comenta que en sus alumnos deben viajar a competencias amateur a sedes como la Ciudad de México, Tijuana o Monterrey con gastos que deben ser cubiertos por ellos mismos. ‘Es ahí donde algunos pierden el interés por seguir’

Sonora aún no cuenta con una asociación que albergue a este estilo de artes marciales, algo que existe sólo a nivel nacional. Dentro de las aspiraciones de este 2023, dijo que buscarán acudir a un nacional que les dé un boleto a una etapa internacional.



Hace dos años, al no existir ninguna otra escuela en Nogales, aceptó dar clases a varios jóvenes interesados en conocer. Al día de hoy cuenta con cerca de cuarenta alumnos, quienes son coordinados por colaboradores como el boxeador Jesús ‘Pantera’ Rivas

Cuida cada detalle de los entrenamientos



Compartió algunas de las reglas de la MMA como el momento en el que las peleas son detenidas por el referee, un elemento que debe tener conocimiento de varias especialidades debido a lo complejo del sistema.

En 2022 Manuel Reyna libró unas de las batallas más importante de su vida al someterse a quimioterapias tras ser diagnosticado con cáncer ‘Fueron veinte quimioterapias hasta diciembre del año pasado, ya me han dicho que hicieron su trabajo y nos enfocamos en el deporte’



Ante la inminente partida a buscar nuevos horizontes que lo impulsen en las MMA, Reyna ha pensado en dejar a alguno de sus alumnos encargados de la escuela ‘hay algunos que sí saben, yo en la personal me voy a sentir mal el día que lo haga, que tenga que irme, pero quiero dejar a alguien encargado, se los digo, sí hay quienes, es cuestión de que aprendan a enseñar‘ finalizó