Perro intenta defender a su dueño y lo “batean”

Nogales, Son

Un residente de la colonia Lomas de Nogales denunció que fue golpeado por sujetos que también agredieron y lastimaron a su perro cuando se encontraba en su domicilio.

La información oficial indica que este hecho se documentó a las 08:45 horas cuando elementos de la Policía Municipal atendieron un llamado de agresión en un domicilio de la calle Mercurio de dicho sector.

Una vez que llegaron al lugar se entrevistaron con la víctima de nombre Salvador de 53 años, quien les manifestó que momentos antes al encontrarse en su casa llegaron tres sujetos quienes los golpearon con un bate de béisbol y palos de madera.

El afectado dijo a los agentes que en ese momento su perro de nombre “Chapo”, intentó defenderlo y este también fue golpeado y lastimado por los agresores los cuales luego de agredirlos huyeron del lugar.

Al notar que la persona estaba lesionada, los agentes solicitaron la presencia de los paramédicos de la Cruz Roja, para que fuera atendida de sus lesiones, siendo trasladada al hospital IMSS Bienestar.

De acuerdo con el reporte policial los oficiales buscaron al can por el lugar, pero este no pudo ser localizado, por lo que no se le brindó atención.