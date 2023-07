Philipsen alcanza triunfo en fase tres

BAYONA, Fra



El belga Jasper Philipsen emergió victorioso de la tercera etapa del Tour de Francia, imponiéndose en el primer sprint de esta edición. Adam Yates, por su parte, se mantuvo como líder general.

Philipsen, quien ganó dos etapas de la ronda gala el año pasado, se benefició del gran trabajo de Mathieu van der Poel, su compañero en el equipo Alpecin–Deceuninck, su compañero en el equipo Alpecin–Deceuninck para irse al frente en el embalaje hacia la meta, seguido por el alemán Phil Bauhaus y el australiano Caleb Ewan.

El danés Fabio Jakobsen entró cuarto por delante del belga Wout van Aert, quien no pudo rebasar a Philipsen por la derecha en los últimos 50 metros al quedar atrapado contra una barrera.

“Ha sido un desenlace bastante tenso, pero esto es el Tour de Francia: no hay regalos para nadie, todo el mundo va con todo”, comentó Philipsen, de 25 años. “Estoy muy feliz con la actuación de mi equipo, ya que me lanzaron a la perfección: primero Jonas (Rickaert) y después Mathieu”.

“Era un final complicado, con una curva muy cerca de meta, y yo simplemente busqué la trazada más corta”, añadió. “La primera llegada masiva siempre es la más nerviosa, con todo el mundo fresco y motivado”.

Todos cronometraron 4 horas, 43 minutos y 15 segundos al cabo de una ruta de 193 kilómetros (120 millas) entre Amorebieta-Etxano, localidad en el País Vasco en España, y Bayona en Francia.

Todos los candidatos al título alcanzaron la meta sin mayores sobresaltos.

El británico Yates preservó el margen de seis segundos sobre el esloveno Tadej Pogačar, dos veces campeón del Tour, y su hermano gemelo Simon Yates. El danés Jonas Vingegaard, defensor del título, sigue sexto, 16 segundos atrás.



“Ha sido un buen día”, dijo Adam, del equipo UAE Team Emirates. “Hemos tratado de recuperar todo lo posible. Es muy raro tener una ocasión para hacerlo en un Tour de Francia, así que hay que atrapar cualquier oportunidad que aparezca. Por lo demás, ha sido cuestión de evitar problemas y posibles caídas”.

La cuarta etapa el martes brindará otra oportunidad de lucimiento para los esprinters. La primera completa en territorio francés recorrerá casi 182 kilómetros (113 millas) mayormente llanos entre las ciudades de Dax y Nogaro en el suroeste del país.