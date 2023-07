Philipsen gana su cuarta

MOULINS, Fra

Jasper Philipsen está en su propio nivel cuando se trata de los sprints en el Tour de France. Es tan fuerte que incluso cuando su compañero de equipo encargado de ayudarle no está ahí, al final termina ganando.

El velocista belga consiguió el miércoles su cuarta victoria en una etapa en el Tour de Francia de este año y con lo que llevó a seis victorias en su carrera.

“Ha sido un Tour increíble hasta ahora”, admitió Philipsen sobre el campo fuera de serie. “No puedo darme cuenta de lo que bien que va, estoy muy orgulloso y feliz con mi forma. Además, llegar al final sin problemas es un gran reto y lo logramos cuatro veces, estoy muy feliz”.

No hubo grandes cambios en la clasificación general: Jonas Vingegaard mantiene su ventaja de 17 segundos sobre el dos veces campeón Tadej Pogacar. Jai Hindley es tercero a 2 minutos y 40 segundos.

Philipsen, quien compite con Alpecin–Deceuninck, había sido guiado perfectamente por su líder Mathieu van der Poel en las tres victorias anteriores. Pero ahora quedó a su merced y perfectamente programó sus movimientos y nuevamente demostró ser el más fuerte en el frenético kilómetro final de la 11ma etapa de 180 kiómetros entre Clemont-Ferrand y Moulins en la parte central de Francia.

Philipsen sólo ha perdido uno de los cinco sprints de este año cuando Mad Pederson se llevó la etapa 8.



Van der Poel no formó parte del sprint y Philipsen navegó entre el tráfico que promedió 65,6 kilómetros por hora en el último kilómetro para unirse a Mark Cavendish como el único ciclista activo en ganar al menos cuatro etapas en un mismo Tour.

“Puedo ganar sin (van der Poel), pero obviamente lo hace más fácil”, admitió Philpsen.

Alexander Kristoff inició el sprint, Dylan Groenewegen peleó con Philipsen, pero el poderoso belga fue demasiado para Groenewegen, quien tuvo que conformarse con terminar segundo la etapa. Phil Bauhaus completó el podio.

Tras un día de una furiosa competencia en altas temperaturas, el costarricense Andrey Amador se lanzó al frente al inicio de la etapa, pero rápidamente se percató que nadie estaba interesado en una ruptura. Matis Louvel y Daniel Oss se le unieron, pero no recibieron resistencia del pelotón.

Con tres ciclistas en el grupo líder, el quiebre estaba destinado al fracaso y sus equipos no reaccionaron conscientes de que más adelante los alcanzarían.



Los 169 kilómetros de la 12ma etapa del jueves entre Roanne y Belleville-en-Beaujolais llevará a los competidores por una ruta de colinas y que podría favorecer un rompimiento. La pelea por el maillot amarillo se reanudará el viernes con el ascenso en Grand Colombier.