Pickett niega acusaciones

PITTSBURGH, Pa

El quarterback de los Acereros de Pittsburgh Kenny Pickett dijo que el personal de entrenamiento creyó que no estaría listo para el duelo ante Seattle por lo que estuvo inactivo en la victoria de Pittsburgh 30-20 ante los Halcones Marinos.

El jugador de segundo año y que se sometió a una operación hace un mes negó las especulaciones en internet de que le dijo al personal del equipo que no sería suplente de Mason Rudolph.



“No hubo ninguna plática sobre ser el quarterback suplente esta semana en cuando a ser el segundo”, aseguró Pickett el martes. “Si hubiera estado suficientemente saludable para jugar y los entrenadores pensaban que estaba suficientemente bien para jugar, hubiera sido titular. Si creían que no lo estaba, lo cual consideraron, no me iba a vestir para el juego”.

El entrenador Mike Tomlin dijo el lunes que Pickett recibió el alta médica para jugar, pero decidió dejar en inactivo a Pickett debido a la falta de ejercicios durante la práctica. Pickett estuvo “en duda” antes del partido, pero vio el encuentro desde la línea de banda mientras Rudolph guió la ofensiva que sumó 468 yardas.



Tomlin optó por seguir con Rudolph antes del duelo ante Baltimore el sábado, cuando los Acereros (9-7) intentarán mantenerse en la pelea por la postemporada con una victoria ante los Cuervos (13-3), campeones de la División Norte de la Conferencia Americana.

Se espera que Pickett sea el suplente. Y aunque dijo que como una persona competidora quisiera tener el balón sabe que Rudolph se ganó la oportunidad de sumar tras las actuaciones impresionantes consecutivas tras la victoria ante Cincinnati y Seattle.