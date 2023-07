Pide AMLO no votar por Ron DeSantis tras ley migratoria en Florida

CDMX

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador manifestó abiertamente su rechazo a las propuestas en agravio de los migrantes dadas a conocer por el gobernador de Florida y precandidato presidencial en los Estados Unidos, Ron DeSantis, quien entre otras acciones pretende reactivar la construcción del muro fronterizo y retirar la ciudadanía estadounidense a los hijos de mexicanos que nazcan en su país.

Desde la conferencia matutina de Palacio Nacional, el presidente López Obrador solicitó a los paisanos y al ciudadano estadounidense «despertar» y no dar ni un voto al republicano que la semana pasada promulgó una ley que limita los servicios sociales a los migrantes.

“Estamos en contra de la reforma migratoria de DeSantis, el gobernador de Florida que está en contra de los migrantes. Ni un voto a DeSantis, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Ni un voto a quienes desprecian a los migrantes, no nos podemos quedar callados», expresó el mandatario este lunes.

López Obrador remarcó que Estados Unidos de América es una gran nación por el trabajo de quienes decidieron migrar de su lugar de origen para irse a trabajar ahí.

“Y él (DeSantis) está por el muro y por el maltrato a los migrantes; aspira a ser candidato a la presidencia por el partido republicano; ojalá que los ciudadanos de Estados Unidos del partido republicano conozcan lo que realmente está sucediendo porque son los migrantes los que permiten que se puedan hacer la sobras que hacen falta en Estados Unidos, la infraestructura que les hace falta, es la fuerza de trabajo que engrandece a Estados Unidos y sólo por propósitos politiqueros, electoreros, por querer quedar bien engañando de que los migrantes son los que causan la desdicha en Estados Unidos, se atreven a hacer esas reformas en vísperas de elecciones», criticó el presidente.

Consideró que «en vez de maltratar y reprimir» a los migrantes, hay que protegerlos porque «no son maleantes» como se ha querido hacer creer a la gente.

“No es cierto, es una gran falsedad que se ha difundido a través de medios de manipulación en Estados Unidos», sentenció el mandatario mexicano.