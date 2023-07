Pogacar mete presión

LE GRAND COLOMBIER, Fra

Poco a poco, Tadej Pogacar está recuperando el tiempo perdido.

El esloveno, dos veces ganador del Tour de Francia, redujo la ventaja de Jonas Vingegaard con un repentino arranque cerca de la meta luego de un brutal ascenso para concluir la 13ra etapa del viernes.

“Incluso si no ganamos la etapa, sigue siendo una victoria en la lucha por la casaca amarilla”, dijo Pogacar.

El excampeón mundial Michal Kwiatkowski cruzó la cima en solitario en la cima de la montaña Grand Colombier para ganar una etapa del Tour por segunda ocasión en su carrera.

Kwiatkowski, un experimentado ciclista del equipo Grenadiers, fue parte de una fuga en la parte inicial de la etapa y se escapó en solitario a unos 11 kilómetros de la extenuante meta de montaña.

“Fue una experiencia irreal”, dijo Kwiatkowski. “Cuando ingresé a la fuga, pensé que esto iba a ser un boleto gratis tal vez hasta el inicio de la escalada”.

Con Vingegaard y Pogacar vigilándose de cerca el uno al otro, el polaco logró mantenerse alejado en la punta.

Pero Pogacar fue el más veloz durante el ascenso que dominó hace tres años, cuando ganó el Tour por primera vez.

Escoltado por sus compañeros del equipo Emirates, Pogacar no atacó hasta los últimos 500 metros del ascenso de 17,4 kilómetros. Aun así logró reducir valioso tiempo.

Pogacar cruzó la meta en la tercera posición detrás de Kwiatkowski y Maxim van Gils, cuatro segundos delante de Vingegaard. Se le otorgó un bono de tiempo de cuatro segundos por su tercer lugar para reducir la diferencia con Vingeegard a tan sólo nueve segundos de cara a dos importantes etapas de montaña programadas para el fin de semana en los Alpes antes del segundo día de descanso.

“El Tour sigue siendo largo y estamos en buena situación”, añadió Pogacar. “Buscamos este tipo de oportunidades para recuperar algunos segundos. Fue una actuación del equipo bastante buena. Todos deben ganar mucha confianza y motivación por lo hecho este día”.

Jai Hindley permaneció en tercera posición general a 2 minutos y 51 segundos del líder.

Desde que perdió más de un minuto en Col de Marie Blanque en la etapa 5, Pogacar ha estado a la ofensiva para volver a contender por un tercer triunfo en el Tour. El esloveno, quien fue destronado por Vingegaard el verano pasado, ganó la décima etapa de su carrera después de dejar atrás al campeón reinante en los Pirineos y luego se impuso nuevamente en el ascenso de Puy de Dome.

Vingegaard dijo que no estaba frustrado en lo absoluto y se mostró contento de defender con éxito la camiseta amarilla.



“Nuestro plan era permitir que la fuga ganara la etapa y eso fue lo que sucedió”, dijo Vingegaard. “La etapa de hoy no me acomodaba bien con la meta de montaña, así que me alegra que las pérdidas fueran limitadas. No estoy ansioso”.

El primer ataque del día se dio de inmediato al inicio del recorrido de 138 kilómetros (86 millas), con un par de ciclistas del Lotto-Dstny, que rápidamente fueron alcanzados por el pelotón.

Hubo otros amagues hasta que un grupo de 19 ciclistas que incluía a Kwiatkowski logró escaparse en un trayecto plano luego del embalaje de la meta intermedia.

Los grandes equipos les dieron poco margen, con los compañeros de Pogacar rodando al frente.

Los punteros, sin embargo, lograron trabajar bien en conjunto, y los 16 ciclistas alcanzaron el pie del Grand Colombier con un margen de menos de cuatro minutos respecto al pelotón.

“Dejaron a demasiados hombres al frente y encontré lo que probablemente sean las mejores piernas que haya tenido en mi vida”, dijo Kwiatkowski.