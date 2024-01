Prepara Adrián Quiroz mega rosca de Reyes 2024

Nogales, Son

Una vez más y por 26 años consecutivos, Adrián Quiroz trabaja en los preparativos de lo que será una mega rosca de Reyes en la plaza Miguel Hidalgo el próximo 6 de enero; ocupa apoyo para la donación de juguetes.

Manifestó que andaban un poco retrasados con los materiales, pero se puso a contactar a sus amistades y lograron resolver casi todo ya y empieza a recolectarlo, porque este martes por la noche comienzan a hacer la rosca en la panadería, contemplándose 3 días de elaboración.

Manifestó que donde sí trae necesidad y la gente puede colaborar es en la donación de juguetes, al señalar que regularmente pasa todo el año en la recolección de juguetes, pero este año consiguió muy pocos porque estuvo fuera por enfermedad y por otras cuestiones personales.

“Pero ya estoy hablando a amigos o amistades que tengo, igual comentándole aquí a tu público para ver si nos pueden apoyar con algunos juguetes porque es lo que nos falta nada más para la rosca de reyes del 6 de enero”, dijo.

Sobre cómo pueden contactarle personas interesadas en apoyar, dijo que directo a su teléfono celular 631-100-4786, donde pueden mandar un mensaje de WhatsApp o una llamada y él va donde le indiquen y recoger los juguetes.

“Es una satisfacción personal, ya son 26 años continuos que estamos realizando esta actividad y aunque quiera dejarlo ya no puedo, ya se volvió una tradición y no lo puedo dejar y me gusta, me gusta hacerlo”, dijo.

“Darles las gracias a todos los patrocinadores, en verdad fue maratónico este año para conseguir los insumos y darle las gracias a la gente e invitarlos por supuesto, el 6 de enero en la plaza Miguel Hidalgo a las 11 de la mañana a degustar un trozo de rosca de reyes, un regalito para los niños, chocolatito o un refresquito, una agüita, algo rico, sabroso”, dijo.