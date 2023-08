Presenta cerrajero queja contra CFE

Nogales, Son

El señor Marco Antonio Gómez Gómez es todo un personaje del primer cuadro de la ciudad, al tener casi 3 décadas de servicio en un camioncito de cerrajería que ha brindado servicios en la calle Campillo y enfrenta una lucha ya por 4 meses contra la Comisión Federal de Electricidad.

Esto porque se niegan a reconectarle el servicio, luego de ser reubicado por el Ayuntamiento al atender una problemática de drenaje, cuya situación limita su operación, pero afecta de forma directa al sustento diario para su familia.

“Tengo aquí 29 años trabajando en este lugar ahí en la calle Campillo, hubo un desperfecto del drenaje y entonces el Ayuntamiento me pidió que me iban a mover para acá para poder darle la solución al desperfecto del drenaje que tenía mucho tiempo”, dijo.

“Solicité yo de buena manera, actué de buena fe, a la Comisión Federal de Electricidad para que vinieran a cortar la luz para que se hiciera el cambio acá donde estoy ahorita, pero ya después de 4 meses que he estado yendo, batallando ahí en la Comisión Federal de Electricidad, no me han dado la atención de volverme a reconectar”, agregó.

Manifestó que no me quieren dar la reconexión con el argumento de la persona que trabaja en atención al cliente que él es quien se ha movido por mi voluntad, sin entender que es una disposición del Ayuntamiento al hacer esos tipos de arreglos.

El señor Marco Antonio Gómez Gómez manifestó que la persona que está en atención al cliente de la CFE le dijo que a todos los demás changarros como este que son movibles o casetas les iban a pedir que hicieran su estructura de cemento para la mufa y tener la posibilidad de contratar el servicio, situación que es ilógica porque ellos trabajan en la vía pública y obviamente no pueden edificar de esa forma.