Promueve Gobernador Rotario temas de diversidad, equidad e inclusión

Nogales.

Los temas de diversidad, equidad e inclusión, así como empoderamiento de la niñez y la salud mental son acciones que se integran y promueven en los roles de servicio del Distrito 4100 de Rotary International, aseguró su gobernador Rafael de la Rosa López.

Así lo dio a conocer en mensaje durante el cambio de mesa directiva del Club Rotario Nogales Industrial, donde también les conminó a posicionar la marca de Rotary lo más visible que se pueda en espacios públicos, para que la gente pregunte qué es, qué hacen y para qué se organizan con clubes desde las localidades.

“Vamos a hacer énfasis en Rotary for Kids, empoderamiento de niñas y niños; diversidad, equidad e inclusión y este tema no es fácil, no es fácil formar un comité de diversidad e inclusión, no fue fácil para nosotros como distrito nombrar a una persona al frente del comité de diversidad e inclusión, esa persona a diferencia de los otros comités va a estar por 4 años al frente del distrito”, dijo.

Expuso que algunos clubes lo adoptarán y algunos otros no, pero algo que no pueden dejar de hacer es que si alguien les pregunta qué están haciendo los rotarios en el ambiente de diversidad, equidad e inclusión, debemos saber dicha integración a las mesas de trabajo.

“Así que les pido en sus sesiones que al menos retomen algo de lo que Rotary está proponiendo en la ley y no estamos hablando solamente de situaciones que en un momento dado puedan ser difíciles para nosotros de entender, también estamos hablando de situaciones culturales, religiosas y de muchos tipos ahí”, recalcó.

El otro punto que impulsa el presidente de Rotary International Gordon R. Mclnally se trata de salud mental, con la invitación a que se forme un comité de salud mental en Nogales y no precisamente para que tenga resultados en un año, sino con la que premisa que crezca cada vez más.