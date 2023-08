Propone Ceci Flores exhumaciones para análisis forenses

Nogales, Son

Con la oportunidad de lograr identificar a personas desaparecidas que se localizan en fosas comunes de los panteones de las localidades, la líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Ceci Patricia Flores propuso que se lleven a cabo procesos de exhumación y aprovechar que se cuenta con laboratorio forense para hacer estudios de genética y llevar un poco de paz a más familias.

La activista acompañó a la señora Elizabeth y su familia en Nogales para una sepultura digna de su hijo Ulises Adolfo Armenta Ocejo, luego de llevar a cabo el proceso de exhumación de sus restos mortales que permanecían en una fosa común del panteón Jardines del Edén, ubicado al sur de la ciudad.

El cual fue reportado como desaparecido el 11 de abril de 2019 y localizado sin vida el 13 de mayo de ese mismo año en las inmediaciones del Relleno Sanitario, pero fue hasta el 3 de diciembre de 2021 que fue notificada de la identificación genética y para entonces, ya había sido depositado en una fosa común.

De ahí el interés de Flores Armenta de promover y fortalecer la identificación a través de la genética con apoyo de las autoridades, al precisar que es algo que pugnan para que hagan los gobiernos.

“Que se exhumen todos los cuerpos que están en la fosa común porque sabemos que todos tienen una identidad, así como Elizabeth tenía más de dos años su hijo en una fosa común y no había podido tener los recursos suficientes para sacarlo, nosotros estuvimos haciendo una rifa, pidiendo apoyos”, dijo.

“Queremos que de verdad ellos como autoridad también se pusieran a hacer la exhumación de todos los cuerpos que están en la fosa común, porque no tienen dignidad esos cuerpos donde están, las fosas no están como deberían de estar”, agregó.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Patricia Flores Armenta, que es reconocida por su influencia y labor en defensa de los derechos humanos a través de la búsqueda de desaparecidos en México dentro de la lista 100 Women 2022 de la BBC, dijo que, como Elizabeth, hay muchas mamás que su hijo puede estar en una fosa común y están luchando para que esto se haga lo más pronto posible con los procesos de exhumación de cuerpos para los estudios genéticos necesarios.

“Tienen la obligación de exhumar todos los cuerpos que hay en fosa común, llevarlos al laboratorio forense a hacerle una prueba de ADN, sabemos que cuando ellos hagan ese trabajo va a haber muchas madres que vamos a recuperar a nuestros hijos, a lo mejor en ese lugar también voy a estar yo, porque no sabemos si también mi hijo haya sido recuperado pronto cuando desapareció”, manifestó.

Respecto a que si tienen conocimiento o una estimación sobre la cifra de cuerpos que puedan estar bajo este concepto de fosa común, toda vez que fueron recuperados, pero no fue posible su identificación, dejó claro que en ese contexto registran mucha necesidad, pero también sensibilización por parte de las autoridades.

“No, no sabemos, la realidad no tenemos esa información, lamentablemente por más que la hemos pedido no se nos ha dado la oportunidad de que nos den una plática las autoridades sobre los cuerpos que hay sin identificar en la fosa común, porque hay unos que tienen identificación cuando los encuentran, que están completos su rostro, pero al ocultar la información las autoridades, ese cuerpo automáticamente se va a una fosa común”, señaló.

Falta sensibilidad a autoridades sobre desaparecidos

La falta de sensibilidad y empatía por parte de autoridades sobre el tema de desaparecidos hizo ver la líder y fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Ceci Patricia Flores Armenta.

Esto al ser cuestionada respecto a cómo siente el respaldo de autoridades, toda vez las manifestaciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que ella ha manifestado sienten falta de empatía al tema de las personas desparecidas y la lucha de ellas como colectivos de Madres Buscadoras.

“Lamentablemente te puedo decir, como siempre, dicen que les echamos a las autoridades, no es echarles, es hablar con la verdad, lo que estamos viendo las familias de desaparecidos”, dijo.

“Tenemos la falta de sensibilidad en el tema por parte de las autoridades, por qué, porque para ellos nuestros desparecidos es un delincuente menos y una estadística más”, agregó.

Expuso que es necesario que se den cuenta que en esas estadísticas cuántas madres han perdido la vida o han desaparecido, como en su lugar que está desplazada por amenazas.

“Por solamente hacer el trabajo que ellos como autoridades corresponde, pero ante su nulo apoyo lo hacemos nosotras, entonces la petición a las autoridades es que hagan su trabajo para que no tengamos que ser las madres las que estemos arriesgando nuestra vida constantemente”, manifestó.

Invitó a las familias a empatizar, incluso entre algunas de ellas mismas lamentó no hay empatía, ni sensibilidad, sino que hay mucha envidia, cuando no debería ser eso y unirse en una sola lucha, en la búsqueda e investigación de sus desparecidos, porque solamente buscándolos los van a encontrar.

Recalcó que hay que ir a los montes todos los días, al precisar que le gusta mucho venir a Nogales por el clima donde no hace calor y con ello la oportunidad para que las familias se unan a buscar desde el amor por su desaparecido, ya son la única esperanza que vuelvan a casa.