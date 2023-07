Realiza Asociación Down campamento de verano

Nogales, Son

Como lo habían anunciado a través de actividades de recaudación de fondos, la Asociación Down mantiene un campamento de verano para los alumnos que integran la institución, donde hasta el momento se les han brindado clases que les ayude con su desarrollo y a la par se diviertan.

Con el propósito de fomentar habilidades sociales y divertirse, la Asociación Down se encuentra brindando un campamento de verano a los alumnos que conforman la institución, con actividades que regularmente no se realizan en las terapias.

“Es un campamento que año con año nosotros realizamos con nuestros chicos y es para fomentar todas las habilidades que regularmente en clase no se fomentan y no se pueden trabajar, un aspecto muy importante es la convivencia y el trabajo en grupo o en equipo, todas las actividades son realizadas en grupo así que fomentamos mucho las habilidades sociales y aparte áreas como la creatividad, la imaginación, manualidades, cosas que de manera regular en clase no llevamos a cabo”, explicó Erika Rodríguez Peña psicóloga de la Asociación Down.

Estas dinámicas permiten a los alumnos poder socializarle, en caso de que no acudan a una escuela regular y aunque así sea el caso, el pode tener una atención personalizada les permite aprender con mayor facilidad.

“Buscamos un desarrollo integral y al fomentar estas áreas estamos complementando ese crecimiento para que desea de forma completa, las actividades son sencillas y van subiendo su grado de dificultad dependiendo la edad, pero al fomentar el trabajo en equipo fomentamos muchas situaciones que aunque estén integrados en escuelas regulares no se aplican, porque aquí hablamos de un campamento donde los chicos de aquí convivan y que los maestros estemos avocados a su desarrollo creo que es mucho más fructífero para ellos”, añadió la psicóloga.

Cabe mencionar que con anticipación la asociación realizó algunas actividades de recaudación de fondos para poder cubrir los gastos que actividades como un curso de verano requieren.

“Todos están emocionados, están participando y es una actividad que realmente nunca hemos hecho y les ayuda a seguir las instrucciones, ver que tienen que hacer, fomentan destreza manual, desarrollan no solo habilidades cognitivas si no también sociales, motrices, es un taller que tratamos les sirvan en todas las áreas”, finalizó.