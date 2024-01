Realiza Jhonatan Grijalva Manzo recorrido por la Colosio

Nogales, Son

El coordinador de afiliación del Partido del Trabajo del cuarto distrito local y aspirante a la candidatura de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia para la Diputación Local de este IV Distrito electoral Local Lic. Jhonatan Grijalva Manzo realizo un recorrido de promoción del PT en la Colonia Luis Donaldo Colosio empezando en la Calle Chiapanecos pasando por el rastro y otras avenidas de la citada Colonia del poniente de la ciudad, donde saludo, platico y conoció las necesidades que enfrentan los vecinos de este sector de la populosa colonia en mención.

“Atendí una invitación de los vecinos de este sector de la Colosio, una de las colonias más grandes de Nogales y que aún enfrenta varias necesidades fundamentales, como es el servicio de agua, drenaje y pavimentación, pareciera a simple vista que la modernidad ya llego hasta esta colonia pero no es así, me comentan los vecinos que aún no tienen servicio de agua sino que se ven en la necesidad de comprar pipas del vital líquido, ya que aunque pagan servicio de saneamiento y agua potable nunca llegan las pipas de Oomapas a estos sectores” comento el aspirante a la candidatura a Diputado local por el Partido del trabajo.

“Además que es muy necesaria la pavimentación de muchas calles que aún no cuentan con este beneficio y el polvo tierra sigue siendo un problema de salud para muchas familias que además en tiempo de lluvia es un caos transitar por las calles, según me comentan los vecinos de estas calles y avenidas que aún no son pavimentadas por el ayuntamiento”.

A pregunta expresa el ex presidente del comité municipal del PT en Nogales, y actual coordinador de afiliación del IV distrito local de ese instituto político, de que si busca ser Diputado local este distrito que comprende Nogales y Santa cruz respondió: “Por Supuesto que me gustaría servir a los ciudadanos de este distrito, pero soy muy respetuoso de los tiempos electorales y Si, efectivamente me registre en la convocatoria que emitió mi partido el Partido del Trabajo para buscar la candidatura de la Diputación Local del IV Distrito que comprende estos dos municipios del Norte de Sonora, esperamos solo el resultado de la encuesta ciudadana que realiza la coalición de la que formamos parte el PT, MORENA y el Partido Verde, por si salgo favorecido con el apoyo de los ciudadanos, entonces si estaré en condiciones de platicar de nuevo con los vecinos y ser esa voz para ellos desde el Congreso del Estado y conseguir estas gestiones con el alcalde o alcaldesa en turno y también buscar en el Gobierno del Estado recursos para las dependencias estatales y federales”.

Al terminar el recorrido se celebró un pequeño pero muy emotivo festejo con los niños del sector quebrando una piñata entregando dulces, bebidas y juguetes, además de despensas para las jefas de familia presentes.

“Me siento muy feliz de convivir y platicar con mi gente y decirles que juntos seguiremos consolidando la cuarta transformación de la mano de Claudia Shienbaum, el Gobernador Alfonso Durazo, y el pueblo bueno y sabio de Nogales, Lo Mejor Está Por llegar”