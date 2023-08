Reforestarán ciudadanos unidad deportiva

Nogales, Son

Por iniciativa ciudadana, un grupo de personas que de manera cotidiana realizan caminatas en la unidad deportiva “Estrellas Nogalenses” buscan dejar un legado importante a sus conciudadanos y todas las familias, por medio de una campaña de reforestación, que ya cuenta con la aprobación del Instituto Municipal del Deporte.

Antonio Alcalá Abreu, usuario desde hace mas de 10 años de este espacio de acondicionamiento físico, explicó que durante sus recorridos junto a un grupo de personas que también realizan este ejercicio, analizaron áreas de oportunidad en este circuito, esto tras ver como de manera gradual la frontera presentaba graves problemas de deforestación.

Describió que en este dialogo, decidieron acondicionar los espacios que no tienen presencia de arboles y de su propio bolsillo, así como con la colaboración de otros ciudadanos, adoptar estas zonas de la unidad deportiva, para reforestar, por lo que consiguieron precio especial para mezquites chilenos, especie que requiere relativo poco mantenimiento y brinda una sombra muy necesaria sobre todo en esta temporada de calor.

“Por iniciativa propia, junto con Maricela que me acompaña también todos los días a caminar, nos dimos cuenta que había muchos espacios donde podíamos sembrar árboles, sin ningún fin partidista, simple y sencillamente la unidad deportiva, la administra el Ayuntamiento, pero es mía la unidad, entonces dije sabes una cosa voy a contribuir de esa manera”, expresó.

Expresó al hacer ese comentario en sus redes sociales y también a los otros caminantes frecuentes, tomaron la decisión de hacer la propuesta directamente al director del IMDEP Marco Martínez y junto al mismo personal de esta para municipal se decidieron 25 áreas en las que se puede reforestar, como legado a sus familiares y todos los nogalenses.

“Lo que hicimos nada más es aventar la convocatoria en nuestro Facebook personal, para decir oye, se consiguió este precio en tal vivero, échame la mano tu lo vas y lo compras si quieres venir a plantarlo lo plantas y la idea es que vaya habiendo sentido de pertenencia, sentimiento de pertenencia a Nogales y contribuir algo para esta generación que nos va a tocar verlo y para las siguientes generaciones”, comentó.

Compartió que los ciudadanos han respondido de manera positiva y han contribuido de diferentes maneras, inclusive mencionó que muchos de ellos han visto esto como una herencia que van a dejar sus hijos y nietos, para recordar que ese espacio que esperan se cubra de verde, es por las buenas intenciones de los nogalenses.

“La idea es contribuir para esto no, el contacto es nada mas, José Antonio Alcalá Abreu, en el Facebook Messenger, les digo donde comprar los arbolitos y te vuelvo a repetir si los quieren venir a plantar, como la señora Eli Martínez que ella ya los dejo pagados, y me dijo van a ser representativos de mis nietos, eso me encantó la idea de esa señora no, lo cual agradezco infinitamente”, argumentó.