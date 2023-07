Regresa Purdy a entrenamientos

SANTA CLARA, Cal

Para muchos observadores externos, la participación del quarterback de los 49’s de San Francisco, Brock Purdy, en la práctica del jueves podría mostrar está muy adelantado en su recuperación de la cirugía del codo derecho del pasado 10 de marzo.

Pero para Purdy y sus compañeros de equipo, su presencia con la ofensiva titular en la segunda práctica no fue una sorpresa.

«[Yo] nunca me adelanté a lo previsto ni traté de hacer algo fuera de lo común», dijo Purdy el jueves por la tarde. “Tuvimos muy buenos consejos de todos esos profesionales en el camino y lentamente llegamos a donde estamos. Y todavía tenemos un plan para continuar. No es, ‘Lo logramos a través de la práctica y se acabó’. Todavía tenemos algunas cosas que hacer».

Brock Purdy letting it rip. 💪 pic.twitter.com/cxxgP8XUTS — 95.7 The Game (@957thegame) July 28, 2023



De hecho, la recuperación de Purdy de la lesión que sufrió al principio de una derrota en el Juego de Campeonato de la NFC ante las Aguilas de Filadelfia en enero no está del todo completa.

Por ahora, está practicando dos de cada tres días. Pero no hay duda de que Purdy, a solo cuatro meses y medio de recuperación, está en camino de ser quarterback titular de San Francisco el 10 de septiembre contra los Acereros de Pittsburgh.

Y aunque Purdy dijo el jueves que el entrenador Kyle Shanahan aún no le ha dicho que será el titular ese día, el head coach y el gerente general John Lynch, dijeron durante toda la temporada baja que un Purdy saludable estaría en línea para el puesto después de llevar a los Niners a un récord de 7-1. en ocho oportunidades en 2022.

Brock Purdy looks pretty fucking healthy to me pic.twitter.com/Yu9zJ4uEfB — Coach Yac 🗣 (@Coach_Yac) July 27, 2023



Lo respaldaron el jueves cuando Purdy tomó 21 jugadas con la ofensiva titular y completó 3 de 10 pases con una intercepción al profundo Tashaun Gipson en su segundo pase.

Los suplentes, Trey Lance y Sam Darnold alternaron jugadas con el segundo equipo, mientras que el veterano Brandon Allen tomó las jugadas con la tercera unidad.

«Entrar, poder ver mucho más a la defensa y tomar el mando de la ofensiva, para mí se siente mucho mejor», dijo Purdy. «Me siento más cómodo con el libro de jugadas y todo».

La vista de Purdy de vuelta en el campo de práctica fue más que bienvenida por sus compañeros de equipo y entrenadores, muchos de los cuales se han cansado de las constantes preguntas que les han hecho sobre los quarterbacks durante la temporada baja.

El coordinador defensivo, Steve Wilks señaló que el regreso de Purdy trajo «un nivel de emoción» a la sesión del jueves.



«No me sorprendió [que ya haya regresado]», dijo el tackle izquierdo Trent Williams. «Hablé con él un poco durante el receso, así que supe que todo se veía bastante bien… Brock es mentalmente sólido como una roca. No se pone nervioso muy fácilmente. Tomó todo el proceso como un campeón».

Después de la lesión contra las Aguilas, los Niners y Purdy se negaron sistemáticamente a establecer una línea de tiempo sobre cuándo podría volver a jugar.

Purdy no participó en el período de primavera, pero comenzó a lanzar pases a fines de mayo. Durante el verano, Purdy se trasladó a Jacksonville, para trabajar con el entrenador de quarterbacks privado, Will Hewlett y el especialista ortopédico Tom Gormely.

Cuando Purdy regresó al área de la Bahía a principios de esta semana, se reunió con Shanahan y le dijo que se sentía lo suficientemente bien como para volver a practicar en 11 contra 11. Con el visto bueno de los médicos, Shanahan acordó dar de alta a Purdy y ponerlo en un plan de dos días de acción y un día de descanso.

«Me he esforzado para llegar a este punto en el que no me duele el brazo ni nada por el estilo», dijo Purdy. «Cualquier quarterback te dirá: ‘Oye, voy a ponerme hielo en el brazo o hacer lo que sea con mi brazo y hacerle un tratamiento’, y ahí es donde estoy… El brazo se siente genial».