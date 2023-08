Reivindicarán a mujeres de la Gesta Heroica

Nogales, Son

Una de las fechas más importantes dentro de la historia de Nogales, es la que le dio el distintivo de heroica a esta frontera, nos referimos al 27 de agosto de 1918 cuando se registró la exitosa defensa de la soberanía nacional a manos de ciudadanos en contra de un ejército invasor, en la cual participaron activamente mujeres, las cuales fueron omitidas de los debidos reconocimientos.

Silvia Raquel Flores y Jonathan Verdugo, integrantes de la Sociedad Nogalense de Historia, confirmaron que, dentro de su estudio de los documentos relacionados a esta gesta heroica, se localizaron los nombres de Adela Valdez y Manuelita García, quienes no se encuentran en las placas conmemorativas y no se mencionan a la hora de convocar los honores a los caídos de esta ocasión de valentía.

Flores, quien funge como presidenta de esta sociedad, indicó que, por esta omisión histórica, se hizo la propuesta a las autoridades locales, para que se agreguen los nombres de estas mujeres, de quienes si bien se ignora hayan sido combatientes o parte del esfuerzo para cuidar a los heridos, sus cuerpos quedaron postrados defendiendo a nuestro país y no se descarta que lo hayan hecho con un fusil en mano.

“Queremos que se reconozca a esas personas y queremos que se ponga una placa debajo de la que ya esta, se ponga una placa con el nombre de ellas, porque se nos hace injusto que pues no sé porque motivo no aparecieron dentro de la lista o no se les puso en la placa oficial en el monumento”, mencionó la maestra Flores.

De acuerdo a los historiadores el documento donde se localizó este dato olvidado por más de 100 años, se refiere al informe de quien en aquel momento se desempeñaba como presidente municipal, Alberto E. Figueroa, proporcionó a un representante del gobierno del estado, en donde de manera clara se pide la lista de las personas que fallecieron en la memorable jornada del 27 de agosto.

Dentro de estos aparecen de manera legible las antes mencionadas, que según Verdugo director del archivo histórico, se requería para una especie de homenaje, así que esto confirma que en su momento estaban contempladas dentro de los honores debidos a todos los que participaron, mismo que se podría decir fue negado a sus familias.

“Sabemos nosotros de antemano que la participación de la mujer fue muy importante en los acontecimientos, ya que quizás pudieron haber combatido contra los estadounidenses, y también como enfermeras, de los heridos y de los muertos que hubo en el enfrentamiento, lo que se busca aquí es reivindicar la participación de la mujer en la historia misma, siempre ha sido relegada, sin embargo, el papel de la mujer en la historia ha sido de primer nivel” declaró Verdugo.

Esta reivindicación, también serviría el propósito de recordar a todos aquellos que participaron y no fallecieron, que sus nombres permanezcan en la historia de uno de los capítulos con mayor relevancia y por la cual nuestra ciudad cuenta con el distintivo de Heroica.