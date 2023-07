Renuncia directora de Salud Municipal

Nogales, Son

Con un importante legado de trabajo y esfuerzo en beneficios de los nogalenses, desde el pasado viernes, la ahora ex directora de Salud en la frontera Dora Alicia Rúelas Armenta, dejó su cargo por motivos personales, quedando como encargada de esta oficina la doctora Nicole Salazar Peregrina.

El destacado desempeño a favor de los ciudadanos de esta frontera, tomo vital relevancia sobre todo en el periodo de la pandemia Covid-19, ya que Doris como era conocida por sus allegados y colaboradores, pugno en todo momento por llevar las vacunas a todos los sectores de la población.

De la misma forma, su paso por esta oficina dejo una serie de reconocimientos en especial el denominado como “Ángel de la Independencia” por su estrecha relación con las autoridades de los Estados Unidos, dentro de las cuales se encontraban los institutos de salud de Arizona, con los cuales consiguió viajes de vacunación binacional que dieron refuerzos a cerca de 40 mil ciudadanos fronterizos, en su gran mayoría menores de edad, en momentos que el gobierno mexicano no ofrecía el activo a sectores.

El trabajo de Doris, dejó un excelente precedente en su dependencia mencionó el alcalde Juan Gim Nogales, y si bien es una pena que deje su cargo en esta oficina, se dijo respetuoso de su decisión y reiteró que las puertas del gobierno de la ciudad de Nogales, siempre estarán abiertas para su regreso si es lo que desea y de la misma forma afirmó, esto no significa que la ex funcionaria no continuará el colaboración con el actual administración, ya que se distinguió por la calidad de su servicio hacia los ciudadanos.