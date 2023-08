Requieren los ganaderos respaldo de la federación

Nogales, Son

El Presidente de la Confederación Nacional Campesina en Nogales Alberto López Mazón manifestó que se mantienen atentos al comportamiento y pronósticos de las precipitaciones pluviales.

Toda vez las severas afectaciones que han registrado en la región con la sequía, con impacto fuerte en los hatos ganaderos y sin apoyos económicos desde los gobiernos.

Dijo esperan mayores precipitaciones pluviales, con la oportunidad de que se repueble el ganado y que haya mayor comida para los hatos ganaderos, ya que apenas salen de la crisis que les dejó dos años de sequía severa.

“Nos quedamos con el 60 por ciento y muchos hasta perdieron todo el hato ganadero, apenas nos estamos recuperando y todavía la sequía ahora se ha prolongado, a partir de estos días ya esperamos unas mejores lluvias y que se reponga un poquito el terreno y el ganado”, dijo.

Comentó que el termómetro parece que va bien, ya que, aunque se ha retrasado la lluvia, tienen la esperanza que de que ya viene el monzón, al menos ya en forma.

Aseguró se suspendieron algunos apoyos que eran los que les ayudaban más, como es un apoyo que gustaba mucho aquí sobre el Progan, que ayudaban al ganadero con cada cabeza de ganado que tenía.

“Ahora Sader nos está haciendo pláticas de la manera de cómo regenerar el terreno, cómo producir más ganado, etcétera, pero son meras pláticas, en apoyo económico no tenemos nada”, señaló.

“La gente come por nosotros, la carne nosotros la producimos, pero nos dejan solos, no tenemos precio de garantía, estamos en la flotación del mercado, nos han dejado así a la deriva, no tenemos un apoyo fuerte del gobierno, pero vaya, hemos fluido por siglos y así seguiremos, vamos a sobrevivir”, dijo.