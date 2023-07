Respaldará Sindicatura la reubicación de familias

Nogales, Son

Alrededor de cuatro familias, podrían formar parte de los beneficiados de los programas de la promotora inmobiliaria, ya que tras realizar una serie de estudios socioeconómicos y cumplir con la documentación, se pudo confirmar directamente en sitio sus necesidades.

Edna Elinora Soto, Sindica del Ayuntamiento, explicó que, durante más de una semana, el personal de sindicatura, promotora inmobiliaria y bienestar social, realizaron visitas a esta zona cercana a las vías del ferrocarril y de la misma forma, se recibió a un grupo importante directamente en las oficinas de esta dependencia.

Preciso que de las 19 familias que se presentaron, solamente 3 o 4 cuentan con las características y documentación necesaria, para que puedan ser beneficiados con las facilidades que proporciona el ayuntamiento, esto a pesar de que uno de los requisitos, la carta de residencia les fue proporcionada de manera gratuita.

“Ellos estaban de acuerdo de que podían comprar, de algún modo no, con facilidades y todo, entonces pues platicamos con ellos y les dijimos todo lo que se requería para comprar un terreno del ayuntamiento o de la promotora, con la condición de que se esperaran a ver que tenemos, hay terrenos que el ayuntamiento ahorita no tenemos libres, pero podemos buscar terrenos que nos han dejado, que nos han dejado de pagar”, precisó la sindico.

Declaró, durante este proceso los funcionarios se dieron cuenta de algunas irregularidades, que los mismos encuestados externaron, quienes señalaron muchos de los que hacían el reclamo, ya cuentan con otras viviendas o recursos suficientes.

“Encontramos que sí, que hay familias 3, 4 familias que si están muy necesitadas con muchos hijos, pero también encontramos que hay un lugar para guardar gallos, un corral podemos decir de gallos, no sé con qué objeto, para pelea no sé, la persona vive en otra parte, pero ahí fue y cerco y metió gallos, otra persona que no vive ahí, que sabemos que tiene muy buena casa, hay gente que si tiene razón y otra que nada más se está aprovechando”, compartió.

Agregó aún se encuentra el proceso para estos nogalenses y reiteró cada uno de ellos hará un compromiso por medio de la promotora para realizar pagos hacia un patrimonio.