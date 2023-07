Ricky Martin anuncia divorcio de Jwan Yosef tras 6 años de matrimonio

CDMX

Ricky Martin no atraviesa un buen momento en su vida personal, ya que este día reveló que tomó la decisión de divorciarse de su aún esposo Jwan Yosef con quien se casó en el 2017. El cantante dio a conocer la noticia por medio de un comunicado.

Ricky Martin compartió a través de sus redes sociales un comunicado en el que dio a conocer que él y Jwan Yosef llegaron a un acuerdo y optaron por el divorcio después de 6 años casados y formar una familia con sus cuatro hijos.

“Luego de una cuidadosa reflexión, hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio con amor, respeto y dignidad hacia nosotros y nuestros hijos- preservando y honrando lo que hemos vivido como pareja durante estos años maravillosos”.

El cantante informó que tanto él y Jwan Yosef desean tener una buena relación por el bien de su familia.

“Nuestro mayor deseo ahora es seguir teniendo una dinámica familiar saludable y una relación centrada en nuestra genuina amistad, mientras compartimos la crianza de nuestros hijos”.

Finalmente, Ricky Martin agradeció el apoyo que recibió durante su matrimonio y aseguró que tanto él como Jwan se encuentran tranquilos tras la separación.

“Como siempre, agradecemos todo el amor y apoyo que hemos recibido durante nuestro matrimonio. Estamos en total tranquilidad y paz para dar inicio a este nuevo capítulo de nuestras vidas”.

Así fue la historia de amor de Ricky Martin y Jwan Yosef

En el 2017 Ricky Martin sorprendió al mundo al revelar que se encontraba en una relación con Jwan Yosef. Ambos se conocieron un año antes, sin embargo, comenzaron su romance poco después.

Ricky Martin tenía claro que quería casarse con Jwan Yosef, fue así que al poco tiempo de estar saliendo el cantante le propuso matrimonio.

“Nos conocemos desde hace más de un año, pero oficialmente desde enero. Fui yo quien le pidió matrimonio. Estaba muy nervioso, pero me arrodillé, saqué una bolsa de terciopelo y en lugar de preguntarle si quería casarse conmigo, le dije: ‘Tengo algo para ti’. Él me preguntó qué era y yo le dije: ‘Quiero pasar el resto de mi vida contigo’. ‘Pero, ¿cuál es la pregunta?’ me dijo y entonces yo le pregunté: ‘¿Te quieres casar conmigo?’. Fue muy bonito, y media hora después tuve que preguntar de nuevo si me había respondido que sí’”, dijo en entrevista con Ellen DeGeneres.

La pareja se casó a finales del 2017 en una ceremonia muy privada en la que solamente asistieron 15 personas, entre ellas los dos hijos de Ricky Martin: Matteo y Valentino.

Durante su matrimonio Ricky Martin y Jwan Yosef formaron una familia conformada por los hijos mayores del cantante y después se sumaron Lucía y Renn Martin Yosef a quienes tuvieron gracias a gestación subrogada.