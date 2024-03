Ryan Gosling deslumbra con presentación en los Oscar 2024

El actor y coprotagonista de la taquillera película ‘Barbie’, Ryan Gosling, cautivó al público de los Oscar 2024 con una sorprendente presentación musical del tema ‘I’m just Ken‘. En una atmósfera rosa vibrante compartió el escenario con invitados como ‘Mark Ronson’ y ‘Slash’ mismos que animaron al público glamouroso de la entrega anual de los Oscar.

El inició de la presentación comenzó con una toma en la que Gosling comparte nuevamente pantalla con la protagonista de ‘Barbie’, Margot Robbie. Se les ve complicidad por lo cómico e irónico del show y en un traje completamente rosa, Ryan Gosling deslumbró a la audiencia del magnífico evento en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

La canción que interpretó estaba nominada en una de las categorías, la cual no ganó, sin embargo el actor aprovechó el escenario. En momentos compartió el micrófono con Greta Gerwig, directora de la película ‘Barbie’ y con Emma Stone, galardonada de la noche, de ésta manera logró hacer un memorable momento musical.

Mientras Gosling entonaba versos como ‘Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?’, el guitarrista famoso de la banda Guns n’ Roses, se prestó al show con resonantes acordes y se unió al actor para entretener al público que ya mostraba interés y euforia por el show.

En paralelo, las redes sociales se inundaron de comentarios positivos en reacción a cada una de las interacciones que Ryan Gosling tuvo en el escenario, desde la relación amistosa con Emma Stone, lo afinada que sonaba su voz, ‘Slash’ como invitado, la situación de Greta Gerwig con la premiación, entre miles más. No tardaron en llamar al performance como ‘lo mejor de la noche’ de los Oscars 2024.