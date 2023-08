Se acatará decisión de panel sobre maíz transgénico: AMLO

CDMX

El gobierno de México acatará las resoluciones a las que se llegue en el panel internacional sobre el uso del maíz transgénico, sin embargo, expuso el presidente Andrés Manuel López Obrador y consideró que su administración no ha violado el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá.

En rueda de prensa, el titular del Ejecutivo insistió en que se deben analizar los efectos en los humanos de ese producto antes de tomar una decisión.

Para ello planteó la creación de un grupo de investigadores de ambos países en el que se expongan los resultados de los estudios en torno a ese tipo de maíz y de las sustancias que se utilizan a lo largo de su crecimiento.

«Esto (el panel) nos va a permitir explicar nuestra propuesta, que es crear un grupo de investigadores que defina si causa daño o no. Nosotros sostenemos que sí.

«Vamos a formar un equipo conjunto, y no estamos violando el Tratado, porque en el Tratado se establece que cuando hay estas diferencias se puede acudir a los paneles. Es una muy buena oportunidad para revisar esto», planteó López Obrador. El presidente dijo que por parte de México estarán en el panel autoridades de las secretarías de Agricultura, de Economía, y del Conacyt, quienes insistirán en que el maíz transgénico causa daños a la salud de los consumidores, incluyendo enfermedades como el cáncer.

Por ello, se insistirá en que en México el maíz transgénico, o conocido como amarillo, se destine únicamente para consumo de ganado.

«Nosotros no vamos a permitir que se use maíz transgénico para la alimentación del pueblo de México, primero la salud. Y vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el panel.

«Vamos a estar de acuerdo con la resolución que se emita, una vez que presentemos pruebas y se desahogue todo lo que queremos sobre este tema», puntualizó.

Adelantó que no se referirá en adelante sobre el tema para no interferir con las negociaciones, y no «polemizar en los medios».