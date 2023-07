Se avanzó en caso Ayotzinapa gracias a Sedena y Marina: AMLO al GIEI

CDMX

Luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acusó que se ocultó información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina sobre el caso Ayotzinapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó estas afirmaciones tras señalar que fue precisamente por estas dos dependencias que lograron avanzar en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas.

“Si se ha avanzado es por la colaboración de Marina y Defensa y también por la decisión que hemos tomado de que no se permite la impunidad (…) Vamos avanzando en el propósito de aclarar lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa, se ha ido avanzando bastante”, dijo el mandatario en su mañanera de este jueves 27 de julio de 2023.

Destacó que por la desaparición forzada de los 43 estudiantes hay aproximadamente 115 detenidos, entre ellos Jesús Murillo Karam, quien fuera el titular de la antigua PGR, así como dos generales y otros funcionarios importantes que están involucrados en el caso.

“No hay impunidad y se está actuando y no es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando, respeto su punto de vista (de los expertos independientes), pero no lo comparto”, dijo el mandatario.

Agregó que en el caso Ayotzinapa trabajan todos los días y por ahora están enfocados en la búsqueda de los normalistas, pues es uno de los compromisos que hizo con los padres de los estudiantes, así como el de castigar a los responsables y afirmó que lo va a cumplir porque dio su palabra.

“Lo que más nos importa, nos interesa, es saber dónde están los jóvenes, porque podemos llenar las cárceles de los responsables y si no encontramos a los jóvenes, estamos trabajando en eso todos los días», comentó.

López Obrador y la reunión con padres de los 43 normalistas

El presidente López Obrador aseguró que sí se reunirá con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, como ellos exigen, pero una vez que tengan más información sobre el caso para exponérselas, por lo que dijo que este encuentro se dará más adelante.

«Sí va a haber una reunión más adelante, cuando tengamos información. Estamos trabajando en la búsqueda, lo más importante ahora es la búsqueda porque ya tenemos información, ya se rompió el llamado pacto de silencio y ya tenemos una aproximación a lo que sucedió y quiénes fueron los responsables y en eso vamos a seguir avanzando y están abiertas las investigaciones”, dijo.

Agregó que seguirá la comunicación con los padres y familiares de los 43 normalistas, quienes desaparecieron en Iguala el 26 de septiembre de 2014.

GIEI acusa que se ocultó información del caso Ayotzinapa

En su sexto y último informe, el GIEI acusó que se ocultó información e incluso se alteró sobre lo que sucedió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, con lo que autoridades de todos los niveles, desde fuerzas armadas hasta autoridades locales y estatales “colaboraron» en la desaparición de los jóvenes.

Los expertos Ángela Buitrago y Carlos Beristain expusieron que autoridades en funciones en el momento de los hechos supieron minuto a minuto y en tiempo real el paradero de los 43 normalistas, pero obstaculizaron información y construyeron una verdad falsa de lo que había ocurrido con los jóvenes.