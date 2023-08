Se mantiene en proceso investigación en ISIE: Contralor

Hermosillo, Son

Debido a que se mantiene en curso la investigación que se lleva a cabo en el Instituto Superior de Infraestructura Educativa (ISIE), por el momento resulta imposible emitir información sobre el proceso, indicó el titular de la Secretaría General de la Contraloría del Estado, Guillermo Noriega Esparza.

Señalo que, una vez finalizada la investigación será facultad de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS) brindar información precisa a la ciudadanía en caso de que se detecte la probable comisión de delitos que afecten al patrimonio de los sonorenses.

“Yo no puedo hablar de una investigación en proceso, está ya esto en la Fiscalía Anticorrupción, está en distintas investigaciones, yo no puedo hablar de proceso, pero, así como en este caso hay en distintos otros lados donde estamos no nada más auditando, sino también revisando y denunciando”, expuso.

“La instrucción del gobernador ha sido muy precisa, en todo es lo que procede a raja tablas, no hay visión política ni a favor ni en contra, entonces cuando se encuentra una irregularidad, si es una falta administrativa se inicia un proceso de investigación en Contraloría, si nosotros vemos elementos de que hay un delito lo turnamos a la Fiscalía Anticorrupción”, continuó.

El pasado 8 de mayo el entonces director del ISIE, Cuauhtémoc Galindo Delgado, presentó su renuncia al cargo por motivos aún desconocidos.

Al día siguiente el gobernador del Estado, Alfonso Durazo, dijo que hasta ese momento no se tenía conocimiento de la probable comisión de algún hecho de corrupción que haya originado dicha renuncia, pero se analizarían las razones por las que el servidor público pudo haber tomado esa decisión.