Sella Marruecos octavos de final

Colombia selló el jueves su pase a los octavos de final de la Copa Mundial femenina a pesar de perder 1-0 frente a una Marruecos que sigue haciendo historia en el torneo.

Marruecos es la primera nación árabe o norteafricano que llega tan lejos en un Mundial de mujeres y es la única de las ocho selecciones debutantes que logra superar la fase de grupos.

El gol de la victoria marroquí llegó en el tiempo de descuento de la primera mitad, cuando Anissa Lahmari anotó en el rechace de un penal atajado en primera instancia por la guardameta colombiana Catalina Pérez.

La histórica clasificación marroquí dejó fuera de la ronda eliminatoria a la bicampeona Alemania, que no pudo pasar del empate 1-1 con Corea del Sur en el otro partido del Grupo H que se disputó simultáneamente en Brisbane.



Las jugadoras marroquíes y cuerpo técnico se congregaron en la cancha tras el silbatazo final en Perth para ver los últimos instantes del Alemania-Corea del Sur, un resultado que podría definir si seguían en el Mundial.

“Mirábamos el teléfono y empezamos a rezar. Estábamos rezando mientras mirábamos el partido”, dijo la volante Lahmari. “Luego fue un estallido de alegría”.

Si la clasificación de Marruecos a su primer Mundial femenino ha inspirado a una generación, el pase a los octavos de final consolida el legado de las Leonas del Atlas.

Marruecos sucumbió 6-0 en su debut ante Alemania, pero reaccionaron con un par de victorias.

El triunfo ante Corea del Sur el fin de semana fue histórico para el equipo, para Ibtissam Jraïdi por anotar el primer gol de Marruecos en un Mundial y para la zaguera Nouhaila Benzina al convertirse en la primera jugadora que usa el hiyab en campeonato mundial en su categoría absoluta.

Jugadoras de Alemania se lamentan tras el empate con Corea del Sur



Colombia y Marruecos protagonizaron un partido muy parejo hasta que Jraïdi fue víctima de una falta dentro del área. El disparo de Ghizlane Chebbak fue atajado por Pérez, pero Lahmari apareció para empujar el rebote. Eso bastó para vencer a Colombia y superar a las alemanas en la tabla de posiciones.

Las colombianas generaron su mejor ocasión a los 59 minutos. Linda Caicedo, su estrella de 18 años, puso un balón el segundo palo, donde Daniela Montoya le pegó de primera a la izquierda de la arquera marroquí Khadija Er-Rmichi. La guardameta repelió a puro reflejo con la pierna derecha.

A los 69, Caicedo pareció lastimarse el tobillo izquierdo tras una larga carrera. La jugadora del Real Madrid pudo seguir jugando.

“Fue un partido de dos tiempos. Marruecos salió con una estructura táctica en la que regaló la mitad del campo y no tuvimos claridad para llegar a situaciones de gol importantes”, dijo el seleccionador colombiano Nelson Abadía. “No tuvimos la tranquilidad para definir el partido, no fueron muchas pero no pudimos concretar. El fútbol premia con la clasificación tras la derrota y de eso aprendemos. Pero un equipo con aspiraciones no puede regalar un tiempo”.

Colombia ganó su grupo por primera vez y estará en la fase de eliminación directa por primera vez desde 2015.



Al quedar primeras en su llave, Colombia evitó un duelo con Francia y se medirá el lunes contra Jamaica, segunda del Grupo F, el martes en Melbourne. Marruecos enfrentará ese mismo a Francia en Adelaida.

La mala noticia para las colombianas es que su lateral izquierda Manuela Vanegas se perderá el partido contra Jamaica por acumulación de tarjetas amarillas.

“Corrimos el riesgo (por las tarjetas) y el objetivo era clasificar de primeros”, señaló Abadía. “Es parte del oficio y para jugar con amarilla hay que controlarse”.

La selección masculina también hizo historia en el Mundial del año pasado. En el torneo de 2022 en Qatar, los hombres avanzaron a los octavos de final por primera vez desde 1986 y se convirtieron en el equipo africano o árabe en acceder a las semifinales.

“Vamos a seguir con nuestra marcha feliz”, dijo el seleccionador marroquí Reynald Pedros.