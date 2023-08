Shark Tank México eleva la apuesta

A lo largo de ocho temporadas, los tiburones de Shark Tank México han aprendido a navegar en aguas turbulentas, lo que los llevó a continuar el programa incluso en tiempos de pandemia, y ahora que están de regreso en un escenario mucho más prometedor, se encuentran gratamente sorprendidos de que la apuesta para esta temporada se haya elevado con propuestas más innovadoras y por ende apuestas más altas, convirtiéndola en una de las más emocionantes hasta el momento.

“Es una temporada muy diversa donde hubo de todo, a mí me sorprendió mucho porque en la pasada veníamos de pandemia y los proyectos eran mucho más relacionados a eso, ahorita otra vez fue encontrarnos con propuestas de todo tipo y fue totalmente refrescante.

“Vimos de todo, desde negocios tradicionales con un giro diferente hasta otros con mucha tecnología, negocios más tradicionales, servicios muy buenos, realmente creo que estuvo muy diversa y se van a sorprender de la cantidad de los ‘sí’ que dimos y los montos tan grandes, fue muy emocionante, de verdad que no se la pueden perder”, adelantó Alejandro Litchi.

Y es que contrario a lo que podría pensarse en cuanto a la crisis económica generada durante la cuarentena, para estos expertos en negocios, el emprendimiento sigue teniendo un área de oportunidad grande, sobre todo en México, y ellos continúan con el deseo latente de apoyar a todas las buenas ideas.

“Hace cinco años, cuando empezó a emprender Oso (Oswaldo Trava, quien se une al equipo de expertos) por ejemplo, no había fuentes de financiamiento, eran muy selectas y había toda una serie de condicionamientos, hoy en día, pese a que 2023 es un año bajito en financiamiento de starups, es 10 veces más que en 2018. Entonces, hoy los emprendedores no se deben de frenar por pensar que no van a encontrar financiamiento porque si tienes un buen modelo de negocios y la capacidad de ejecutarlo, va a pasar justo como aquí y van a tener inversionistas peleándose por ellos”, aseguró Karla Berman, quien también se une a los tiburones por primera vez.

“Además, creo que desde que tengo uso de razón siempre hemos estado en crisis, es la cancha en la que nos tocó jugar así qué hay que entrarle a los pelotazos”, opinó Litchi.

“¡Exacto!, y hay que recordar que en las crisis es donde salen las mejores oportunidades”, agregó Marisa Lazo.

Los nuevos capítulos traerán entonces toda la experiencia de Lazo, Litchi, Alejandra Ríos, Amaury Vergara y Marcus Dantus, a la que se suman Berman, Trava, Adriana Gallardo y Brian Requarth, quienes disfrutaron no sólo del manjar que se llevaron a través de los concursantes, sino de entrar al tanque con compañeros junto a quienes compartieron consejos y risas por igual.

“Fue una experiencia padrísima el estar en un set y tener la oportunidad de compartir no sólo con el equipo de producción sino con el resto de los sharks, fue muy divertido porque además de los negocios que se pueden dar es un grupo de gente sumamente inteligente, interesante, culta que además es muy divertida”, compartió Trava.

“Y aunque nos peleamos, porque claro que lo hicimos mucho, afuera seguimos siendo muy amigos”, aseguró Lazo.