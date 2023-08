Sí me veo en otra relación: Ricky Martín tras divorcio

CDMX

Ricky Martin habló por primera vez sobre su divorcio con el artista plástico Jwan Yosef. El cantante boricua expresó en una entrevista otorgada para la cadena Telemundo que su matrimonio acabó en buenos términos y aseguró que no descarta estar en otra relación.

El cantante de ‘Vuelve’ también habló sobre cómo reaccionaron sus hijos al enterarse de la noticia de la separación de sus padres. Esto fue lo que dijo el cantante por primera vez sobre su divorcio.

Ricky Martin compartió durante una entrevista que la situación de su divorcio con Yosef se había estado planificando desde hace mucho tiempo.

«Nos miramos a los ojos y sonreímos, y nos abrazamos y repasamos nuestros buenos momentos, así como los malos y lloramos juntos, pero también nos reímos. Pero ahora, estamos mejor que nunca».

El cantante de ‘La mordidita’ reveló que la noticia de su divorcio la dieron a conocer él y su ex pareja ya habían pasado el luto del rompimiento y se encontraban completamente convencidos de su decisión.

«Cuando el público se enteró que nos estábamos divorciando ya nosotros habíamos pasado por un proceso de luto bastante sólido. Estábamos firmes de que esto era lo que tenía que pasar por su bien, por mi bien y por nuestros hijos».

«Mis hijos nunca vieron una pelea entre Jwan y yo», señalaba Ricky. «Por eso es como que ¿se van a divorciar, se van a separar, ¿cómo? porque nosotros resolvíamos las diferencias con una buena conversación en nuestra habitación».

En un tono relajado y bromista, Ricky Martin explicó que su divorcio se ha dado en muy buenos términos y hasta dijo que debería escribir un libro junto a Jwan sobre cómo divorciarse ya que a ellos les ha resultado algo relativamente sencillo.

«Ha sido maravilloso. Inclusive yo le dije a Jwan que deberíamos escribir un libro de cómo se debe uno divorciar. Es más, si alguien se está divorciando, vengan y háblenos porque nosotros tenemos ya esto cuadrado. Ha sido mucho más fácil de lo que nosotros pensábamos, pero lo hemos hecho con tiempo y con calma».

Ricky Martin también reveló en la entrevista, que está abierto a tener una nueva relación, aunque no en un futuro cercano, ya que de momento se dedicará a disfrutar de su soltería.

“Con calma, fueron siete u ocho años (de relación). Yo la voy a pasar bien, yo la quiero pasar bien, vamos con calma, pero yo sí me veo en otra relación. No estoy hablando en un futuro cercano, pero a mí me encanta estar enamorado. A mí me gusta estar en pareja, me gusta levantarme por la mañana, el beso matutino, el desayuno, la risa, la complicidad”.