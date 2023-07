Siguen firmes Madres Buscadoras de Sonora ante señalamientos

Nogales, Son

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora Cecy Patricia Flores Armenta, habló de publicaciones que se han ventilado en distintos medios sobre presunta información de la DEA que señala comparten información con cárteles de la droga en Tamaulipas, Sinaloa y Sonora.

“Hoy quiero compartirles algo muy triste, pero jamás me va a desanimar, están circulando noticias totalmente falsas, arman portadas, pero se ven totalmente reales, les quiero decir que no crean, que lo único que buscan es dividirnos, es meter sospechas donde solo debería existir la unidad”, expresó en video difundido en sus redes.

Manifestó que las mujeres buscadoras avanzan y es porque las mueve la verdad y no las van a callar, ya que como madres ya les hicieron sufrir lo peor, no pueden entender cómo siguen tan firmes buscando a sus hijos, esposos, hermanos, al no entender que “este cariño no se apaga con mentiras”.

Pidió que dejen de hacer esto a quienes promueven estas publicaciones, al referir que las dejen buscar tranquilas, que dejen de inventar mentiras y hoy van a estar más unidas que nunca.

“Lo que dijimos un día es hasta encontrarlos y no vamos a parar, porque nuestra lucha es por amor, por amor a nuestros desparecidos, por amor a los que no están y por amor a los que como humanos merecen volver a casa, ser buscados, localizados y volver a casa y es hasta encontrarlos”, recalcó.

En su reciente visita a Nogales, Cecy Patricia Flores Armenta informó que desde 2019 a la fecha han localizado a más de 2 mil personas y han logrado recuperar la paz para gran cantidad de familias, con un movimiento social que traspasó fronteras y que permanece, a pesar de los ataques, incluso amenazas directas a su persona que la tienen en calidad de desplazada de Sonora.