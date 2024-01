Sin noticias de reubicación de las vías

Con el inicio de los trabajos en diferentes zonas del estado de Sonora y al oriente de la frontera de Nogales, de manera oficial en la ciudad hermana en Arizona aún no se tiene información sobre alguna posible reubicación y el Mayor Jorge Maldonado continúa a la espera que tanto la compañía Union Pacific como el Gobierno Federal de Estados Unidos pongan en dimensión lo que estos significaría para esta población.

El primer mandatario recordó que el peligro para los nogalenses de Arizona, de permanecer las vías por el centro, es que se restringiría la movilidad de gran manera, así como se entorpecería los traslados de servicios de emergencia en caso de alguna urgencia, sin contar la molestia de tener largos tiempos de espera para conductores locales al momento de que pase el ferrocarril.

De la misma forma explicó al momento de tomar la primera oficina de la ciudad hermana, uno de sus compromisos fue el impulsar esta agenda en todos los niveles del lado norteamericano, sin embargo y a pesar de sus constantes acercamientos, esta petición no ha hecho eco en las autoridades de la empresa ferrocarrilera o el gobierno estadounidense.

“Hasta el momento no se ha oído ningún ruido, yo he tenido cuatro conferencias con Washington, estuve con una representante de ferrocarril en Tijuana, hace como tres meses, platicando sobre lo que yo sé que se está haciendo en el lado mexicano y qué es lo que pasa, por qué Estados Unidos no ha reaccionado y no, desgraciadamente, Union Pacific, que es la compañía que maneja el tren aquí a través de Nogales, Arizona, no ha hecho ningún movimiento, no ha hecho ningún planteamiento a la ciudad”, manifestó.

Indicó que este próximo 16 de enero será parte de un panel junto a otros presidente municipales, de ciudades fronterizas de los Estados Unidos, en donde espera se encuentren personas de ferrocarriles federales, para continuar con el impulso a esta agenda, que pone en riesgo situaciones de seguridad para los ciudadanos de Nogales, Arizona, lo que consideró sin duda pudiera paralizar la ciudad.

“Espero poder verme con las gentes allá, tengo unos números de gente que ya le estoy pidiendo cita y si es una posición que estoy tomando a tratar de que estas gentes vengan a Nogales y vean la situación y a ver si los podemos llevar a México a que vean que se está realizando en México, para que sepan bien que es lo que está pasando, pero pues yo pienso que Union Pacific debe de saber porque Union Pacific es parte de Ferromex y estoy casi seguro que ellos saben lo que está pasando”, mencionó el Mayor.