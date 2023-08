Sin pruebas de que cártel de Sinaloa ejecutó a candidato presidencial de Ecuador: AMLO

CDMX

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que no hay suficientes elementos para asegurar que el cártel de Sinaloa ejecutó al candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, por lo que pidió esperar a que avancen las investigaciones.

En conferencia matutina en Palacio Nacional, y tras lamentar el crimen, el mandatario dijo que hasta ahora lo único que se tiene son conjeturas o hipótesis.

«No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos, son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales, se inventan cosas, entonces hay que actuar con mucha responsabilidad, mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones y que se dé a conocer el resultado de la investigación», expresó.

López Obrador aseguró que desde el gabinete de seguridad no se tiene ninguna información relacionada al crimen. En tanto, el mandatario aprovechó para lamentar el asesinato de Villavicencio y envió su pésame a los familiares del candidato fallecido.

«Son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos, nosotros los padecimos, lo sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo de temor, por eso lamentamos mucho que eso haya pasado en Ecuador y repito enviamos un saludo afectuoso».

El candidato presidencial Fernando Villavicencio, quien había denunciado amenazas de un capo ecuatoriano relacionado con el cártel de Sinaloa, fue asesinado a tiros.

El 31 de julio pasado, el aspirante aseguró que recibió mensajes de muerte por parte de José Adolfo Macías, El Fito, quien se encuentra actualmente encarcelado y es líder de Los Choneros, ligados al narco mexicano.