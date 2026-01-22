Refuerzan en Sonora estrategia “Vive saludable, vive feliz” en escuelas primarias

En el marco de la estrategia nacional "Vive saludable, vive feliz", impulsada por el Gobierno de México para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de niñas y niños, en Sonora se refuerzan acciones orientadas a la prevención, el autocuidado y la promoción de hábitos alimenticios saludables desde la infancia.
Con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Gobierno de Sonora se suma a esta iniciativa nacional a través del Sistema DIF Sonora, fortaleciendo las estrategias de salud en los planteles educativos del estado mediante jornadas de medición de peso y talla, así como actividades de orientación nutricional.
Como parte de estas acciones, personal del DIF Sonora acudió a la escuela primaria José Manuel Valdez Valdez, donde se supervisaron las jornadas de pesaje y medición de niñas y niños, con el objetivo de dar seguimiento a su estado nutricional y contribuir a la construcción de entornos escolares más saludables.
La directora general del Sistema DIF Sonora, Lizeth Vásquez Ochoa, destacó que estas actividades se realizarán en distintos municipios de la entidad, como parte de una estrategia integral para fortalecer la prevención de enfermedades y fomentar una cultura de autocuidado desde las primeras etapas de la vida.
Promover una alimentación saludable y el bienestar integral de nuestras niñas y niños es una prioridad. Estas acciones nos permiten generar conciencia, prevenir enfermedades y sentar las bases de una vida más sana, señaló.
Con estas acciones, el Gobierno de Sonora refrenda su compromiso con la niñez, impulsando políticas públicas que priorizan la salud, la prevención y el bienestar de las familias sonorenses.