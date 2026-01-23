Gobierno de Sonora impulsa vivienda, educación e infraestructura en Puerto Peñasco

El gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó una gira de trabajo por Puerto Peñasco, Sonora, donde supervisó el inicio de mil 216 casas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, anunció la pavimentación del bulevar Las Conchas, el mejoramiento de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, la construcción de un nuevo relleno sanitario y entregó Becas Sonora de Oportunidades a estudiantes universitarios, con el compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias rocaportenses.
Durante su recorrido por el predio Morro Alto, el mandatario estatal, acompañado por el presidenta municipal Alejandro Verdugo Angulo, informó que en este espacio se construirán mil 216 viviendas, con una inversión de 448 millones 800 mil pesos para las primeras 814, lo que permitirá ampliar el acceso a una vivienda digna y fortalecer el desarrollo urbano ordenado en la región.
La vertiente de la Cuarta Transformación son los programas sociales, esa es la prioridad de cualquier gobierno emanado de la Cuarta Transformación. Somos un gobierno que nos debemos a ustedes y nuestras decisiones deben estar en estricto rigor de sus prioridades y necesidades, por eso estamos aquí, subrayó el gobernador Alfonso Durazo.
A nivel estatal, el programa Becas Sonora de Oportunidades ha beneficiado a 519 mil 134 estudiantes, con una inversión histórica de 2 mil 666 millones de pesos. Para 2026, se contempla destinar mil millones de pesos adicionales, consolidándose como el beneficio educativo más grande en la historia de Sonora.
En respuesta a una demanda histórica de los rocaportenses, en materia ambiental y de servicios públicos, el gobernador entregó 13 equipos y cuatro camiones para eficientar el trabajo del ayuntamiento de Puerto Peñasco; además, anunció la primera etapa del nuevo relleno sanitario, ante la saturación del actual.
El proyecto contará con una inversión inicial de 45 millones de pesos, abarcará 199 mil metros cuadrados e incluirá celdas de emergencia, nave de reciclaje, áreas de compostaje, báscula de pesaje y caseta de vigilancia, bajo criterios técnicos y ambientales.Como parte de las obras claves para Peñasco, el gobernador Alfonso Durazo anunció que se llevará a cabo la pavimentación del bulevar Las Conchas, así como los trabajos de mejoramiento de la carretera Sonoyta-Puerto Peñasco, para lo que se destinará una inversión de 450 millones de pesos, con el fin de impulsar el turismo en la región.
Con estas obras y beneficios directos para las familias de Puerto Peñasco, el gobernador Alfonso Durazo Montaño confirma su visión de mantener en Sonora un gobierno cercano y que escucha y responde con resultados a las necesidades de su gente.