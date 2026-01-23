Gobierno de Sonora impulsa vivienda, educación e infraestructura en Puerto Peñasco

Durante una gira de trabajo, el gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó el arranque de más de mil viviendas del Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar, entregó becas universitarias y anunció obras clave de pavimentación, carreteras y servicios públicos en beneficio de las familias rocaportenses

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 10:16 AM.
En Sonora y editada el 23/01/2026 10:30 AM.