Universidad del Pueblo Yaqui, un acto de justicia social y educativa: Lorenia Valles

La senadora Lorenia Valles destacó que más de 500 jóvenes yaquis cursan estudios profesionales en su propia comunidad y lengua, como parte del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, que ha recibido una inversión pública histórica para saldar una deuda con los pueblos originarios

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 23/01/2026 10:03 AM.
En Sonora y editada el 23/01/2026 10:13 AM.