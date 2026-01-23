Universidad del Pueblo Yaqui, un acto de justicia social y educativa: Lorenia Valles

“La construcción de la Universidad del Pueblo Yaqui es un acto de justicia social y educativa en favor de los ocho pueblos yaquis. Más de 500 jóvenes yaquis están estudiando una profesión en su comunidad y en su propia lengua, conservando su autonomía y su cultura ancestral”, declaró la senadora de la República Lorenia Valles Sampedro.
Luego de asistir a la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad del Pueblo Yaqui y el Instituto Federal de Defensoría Pública, en la localidad de Vícam Pueblo, con la participación de las autoridades tradicionales y cuyo objetivo es promover la vinculación académica y profesional; la legisladora destacó que el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui reivindica su valor como pueblo originario, saldando una deuda histórica con sus ancestros.
El pueblo yaqui fue víctima del despojo de sus tierras y de la persecución a mano del régimen porfirista. Gracias al compromiso del expresidente Andrés Manuel López Obrador, mismo que han continuado la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Alfonso Durazo, se creó un plan de justicia que ha contado con una inversión pública de 18.5 mil millones de pesos entre 2021 y 2025, mencionó.
Desde el ámbito legislativo reconozco tres acciones que hicieron posible esta universidad. La primera acción es la reforma educativa de 2019, que establece la obligatoriedad de la educación inicial hasta la superior. La segunda es la reforma al artículo 2 constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, incorporando la educación indígena intercultural y plurilingüe. Desde luego, la tercera ha sido asegurar el presupuesto público para su implementación, concluyó la senadora por Sonora.