Arranca con éxito el FAOT 2026 y consolida a Álamos como capital del bel canto

Las calles de Álamos, Sonora fueron tomadas por presentaciones culturales y artísticas inigualables, en cada uno de sus rincones se percibió la esencia del arte, música y tradición, durante el fin de semana de arranque del Festival Alfonso Ortiz Tirado 2026, que en su cuadragésima primera edición se ha consolidado como el evento de bel canto más importante del Norte del País, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Con invitados especiales como Marruecos y el Estado de Aguascalientes, en los primeros días los asistentes pudieron disfrutar de la soprano Ainhoa Arteta y el pianista Miguel Ortega, Marcela Robles, y María Katzarava, mientras que en el escenario de Plaza de Armas el público disfrutó de distintos géneros e intérpretes como Charles Ans, la española Martha Sánchez, así como de Rocío Banquells.
Este fin de semana Álamos vivió un exitoso arranque de actividades del Festival Alfonso Ortiz Tirado, un encuentro que convoca a más de 400 artistas nacionales e internacionales, el cual consolida a Sonora como la capital del bel canto en América Latina. Invitamos a todas y todos a que vivan de cerca el resto de eventos que llaman a disfrutar de la música en sus diferentes expresiones, indicó.
Para el resto de la semana, se espera la participación de Sergio Arau, Andrés Obregón, Filipa Giordano junto a la Orquesta Filarmónica de Sonora, Erik y Mía Rubín, con un cierre espectacular por parte del cantante y compositor sonorense Kakalo, así como el Tropicalísimo Apache.