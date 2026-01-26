Arranca con éxito el FAOT 2026 y consolida a Álamos como capital del bel canto

Con la participación de más de 400 artistas nacionales e internacionales y una amplia respuesta del público, el Festival Alfonso Ortiz Tirado inició su edición 41 posicionando a Sonora como referente cultural en América Latina

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/01/2026 02:15 PM.
En Sonora y editada el 26/01/2026 02:21 PM.