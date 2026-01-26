Sonora se coloca a la vanguardia nacional en financiamiento sostenible

...

El gobernador Alfonso Durazo presentó el Marco de Financiamientos e Inversiones Públicas Sostenibles y firmó un acuerdo con el Banco de Desarrollo de América del Norte para impulsar proyectos verdes y sociales, con prioridad en agua y saneamiento

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 26/01/2026 02:29 PM.
En Sonora y editada el 26/01/2026 02:32 PM.