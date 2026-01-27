Lorenia Valles llama a mujeres a seguir construyendo la Cuarta Transformación

Durante el “Encuentro entre mujeres” en Navojoa, la senadora destacó el papel fundamental de las mujeres en la vida democrática del país y las convocó a mantenerse unidas en la lucha contra la discriminación y el machismo

