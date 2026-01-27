Presenta Durazo Plan Sonora como eje de seguridad nacional y desarrollo energético

Ante el Colegio de Defensa Nacional, el gobernador Alfonso Durazo expuso el Plan Sonora de Energías Sostenibles como una estrategia integral que articula crecimiento económico, transición energética y estabilidad social para el futuro de México

