Voces femeninas brillan en la tercera jornada del FAOT en Álamos

Mujeres jóvenes encabezaron la tercera jornada del Festival Alfonso Ortiz Tirado, con íntimas y potentes presentaciones que atrajeron y cautivaron la atención de todas y todos los visitantes en Álamos, Sonora.
En el museo costumbrista de Sonora se presentó la soprano Jael Rubalcava junto al pianista Emmanuel Sabás, quienes ofrecieron la presentación In Crescendo, una celebración de la voz como un vehículo de reencuentro personal y artístico.
Jael Rubalcava, originaria de Hermosillo, y el pianista hidrocálido Emmanuel Sabás, ofrecieron un repertorio con arias de ópera, fragmentos de musicales, zarzuela, y música mexicana de concierto, con un viaje sonoro que va desde la tradición europea hasta las raíces nacionales.
En el templo de la Purísima Concepción tuvo su regreso al FAOT la soprano caborquense Ariadne Montijo, flanqueada por el guitarrista David García, quienes hicieron un recorrido musical que captura poéticos momentos del siglo XX, con piezas de España y Latinoamérica.
Ariadne Montijo, originaria de Caborca, regresó al FAOT, donde en 2017 fue galardonada como talento juvenil en Canto Operístico, demostrando una potente voz que hacía retumbar cada uno de las paredes del templo de la Purísima Concepción, y de toda la Ciudad de los Portales.