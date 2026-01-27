Voces femeninas brillan en la tercera jornada del FAOT en Álamos

...

Jóvenes sopranos encabezaron una noche memorable del Festival Alfonso Ortiz Tirado, con presentaciones íntimas y potentes que cautivaron al público en recintos emblemáticos de la Ciudad de los Portales

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 27/01/2026 12:04 PM.
En Sonora y editada el 27/01/2026 12:11 PM.