Destaca Lorenia Valles inversión histórica en salud para Sonora en 2026

“Invertir en los servicios públicos de salud es invertir en el bienestar de la gente, es cuidar su salud y su economía. El gasto médico no tiene porqué recaer en el bolsillo de las familias, cuando el gobierno tiene esta responsabilidad y, hoy más que nunca, la mayoría del presupuesto público se destina al bienestar social”, afirmó la senadora Lorenia Valles.
Luego del anuncio de los programas de obra y de equipamiento del sector salud federal para el año 2026, en la conferencia matutina de la presidenta de la República, la senadora por Sonora aseguró que, además de los proyectos en marcha de los hospitales de Guaymas, Navojoa y San Luis Río Colorado, se invertirá en equipamiento para fortalecer los servicios medicina familiar y de especialidades en las unidades médicas de la entidad.
Este año, el Gobierno de México invertirá 11.2 mil millones de pesos en la adquisición de 816 equipos médicos de alta tecnología para el país; entre tomógrafos, resonadores magnéticos, mastrógrafos, aceleradores magnéticos y otros. Sonora recibirá 33 equipos, específicamente, 21 mastógrafos, 11 tomógrafos y una resonancia magnética. Esta inversión ayudará a que las familias no tengan que pagar por una consulta o un estudio médico, subrayó.
En los gobiernos anteriores se gastaron muchos recursos del erario en hospitales que quedaron en obra negra y se privatizaron buena parte de los servicios. El mal llamado ‘Seguro Popular’ se encargó de registrar a más personas, pero ese aumento no se tradujo en más hospitales, más médicos ni más equipamiento, lo cual obligó a la gente a pagar por consultas, estudios de laboratorio y hospitalizaciones, manifestó.
Con la nueva Credencial Única de Salud, las personas podrán acceder a los servicios de IMSS, ISSSTE y IMSS-Bienestar, independientemente de la institución de la que sean derechohabientes, priorizando la cercanía de su domicilio o de sus actividades, así como la disponibilidad de los servicios médicos que requieren, finalizó la legisladora.
