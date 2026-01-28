Destaca Lorenia Valles inversión histórica en salud para Sonora en 2026

La senadora por Sonora subrayó que el Gobierno de México destinará recursos para fortalecer hospitales y equipar unidades médicas en la entidad

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 11:59 AM.
En Sonora y editada el 28/01/2026 12:02 PM.