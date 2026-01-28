Guardia Nacional fortalece la proximidad social en la colonia Las Minitas

Con el objetivo de acercar a la ciudadanía al trabajo que realiza diariamente la Guardia Nacional y fortalecer la confianza desde el territorio, el programa Plan Guardia Nacional Contigo llegó a la colonia Las Minitas, donde más de 250 personas participaron en una jornada de proximidad social, información y convivencia comunitaria en Hermosillo, Sonora.
La actividad permitió a niñas, niños, personas adultas mayores y familias completas conocer de primera mano las funciones, capacidades y vocación de servicio de esta institución de seguridad pública, en un ejercicio diseñado para generar cercanía, confianza y corresponsabilidad social.
Vecinas y vecinos destacaron la importancia de este tipo de encuentros, especialmente en colonias donde este acercamiento no se había realizado anteriormente. Tal es el caso de Mayeli, habitante de Las Minitas, quien agradeció la presencia de la Guardia Nacional en su comunidad.
Estoy muy agradecida con la Guardia Nacional por haber venido a Las Minitas, una colonia donde nunca se había visto esto. Para los niños y para las personas adultas mayores es muy importante; estamos agradecidos porque vinieron a exponer su trabajo, subrayó.
Asimismo, se contó con la participación de la Banda de Guerra, así como con módulos de transmisiones, peluquería y consulta odontológica, servicios que reforzaron el carácter social y comunitario del programa.
El Plan Guardia Nacional Contigo busca no solo informar, sino generar vínculos directos entre la institución y la ciudadanía, permitiendo que la población conozca de cerca el trabajo operativo, preventivo y humano que realiza la Guardia Nacional, fortaleciendo así la confianza y la colaboración para construir entornos más seguros.