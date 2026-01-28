Inicia en Sonora tercera fase de la estrategia “Vive saludable, vive feliz”

Para garantizar el bienestar y el desarrollo integral de niñas y niños de nivel primaria, en todas sus modalidades, el Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), inició la tercera fase de la Estrategia Nacional “Vive saludable, vive feliz”, impulsada por el Gobierno de México.
El objetivo es fortalecer políticas públicas que priorizan la salud, la prevención y el bienestar de las familias sonorenses, como parte del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el respaldo del gobernador Alfonso Durazo Montaño, de crear escuelas saludables, donde la salud física y emocional de las y los estudiantes sea una prioridad.
El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, acompañado de autoridades estatales y federales del sector salud, así como de DIF Sonora, supervisó el arranque de las jornadas de salud en la primaria “Nueva Creación Antorcha Campesina”, donde las brigadas llevaron a cabo la revisión de los menores con el consentimiento de los padres y madres de familia.
Enfatizó que este tipo de acciones contribuyen a que en el futuro no tengan que enfrentar enfermedades crónicas, tratamientos difíciles o limitaciones que impidan cumplir sus sueños, incrementando sus oportunidades de convertirse en profesionistas exitosos, que apoyen a sus familias y que tengan una vida plena.
Como parte del programa, enfermeras y enfermeros del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar), así como personal de la Secretaría de Salud y el DIF Sonora, visitarán escuelas para revisar la salud visual y bucal, además de promover la alimentación saludable, contribuyendo al registro nacional de salud infantil.
La Estrategia Nacional “Vive saludable, vive feliz” es un programa integral que abarca diversas áreas clave para el bienestar estudiantil, tales como alimentación saludable, prevención de enfermedades, salud bucal y visual, fomento del deporte y la actividad física, salud mental y prevención de adicciones.