Sonora recibirá 33 equipos médicos de alta tecnología del IMSS en 2026

Como parte de la compra nacional impulsada por el Gobierno de México, el estado contará con mastógrafos, tomógrafos y una resonancia magnética de 3 teslas que será instalada en el Centro Médico Nacional de Obregón, informó el gobernador Alfonso Durazo

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 28/01/2026 12:06 PM.
En Sonora y editada el 28/01/2026 12:09 PM.