Sonora recibirá 33 equipos médicos de alta tecnología del IMSS en 2026

Como parte del proceso nacional de compra de equipos médicos de alta tecnología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para 2026, que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum, Sonora se beneficiará con 33 nuevos equipos médicos, entre ellos una resonancia magnética de 3 teslas, considerada de alta especialidad, que será instalada en el Centro Médico Nacional de Obregón, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.
Fue durante la Conferencia Matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Eduardo Clark, Subsecretario de Salud dieron a conocer que esta inversión forma parte de la estrategia de fortalecimiento del sistema de salud impulsada a nivel federal, con el objetivo de mejorar el diagnóstico oportuno, modernizar hospitales y ampliar la capacidad de atención especializada en la entidad.
El mandatario estatal destacó que, durante la presentación del programa nacional de equipamiento, se dio a conocer que Sonora recibirá 21 mastógrafos, para reforzar la detección temprana del cáncer de mama, 11 tomógrafos, que permitirán diagnósticos más precisos en áreas como neurología, cardiología y oncología y una resonancia magnética de 3 teslas, destinada al Centro Médico Nacional de Obregón, que fortalecerá la atención de alta especialidad.
La resonancia magnética de 3 teslas representa un avance significativo, ya que ofrece imágenes de mayor resolución, fundamentales para diagnósticos complejos en enfermedades neurológicas, cardiovasculares y oncológicas.
Este equipamiento forma parte de una compra histórica nacional para 2026, que contempla 816 equipos médicos de alta tecnología, con una inversión estimada de 11 mil 257 millones de pesos, beneficiando a las 32 entidades federativas y a instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, Pemex e institutos nacionales de salud.