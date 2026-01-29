Capturan en Ciudad Obregón a “El Chino Arce”

...

En un operativo conjunto entre la AMIC y la Secretaría de Marina, fue detenido Jesús Iván “N”, alias “El Chino Arce”, presunto jefe de célula criminal vinculado con homicidios, privación ilegal de la libertad y asociación delictuosa

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/01/2026 11:26 AM.
En Sonora y editada el 29/01/2026 11:31 AM.