Refrendan Sheinbaum y Durazo respaldo total al sector pesquero de Sonora

El gobernador Alfonso Durazo Montaño sostuvo encuentros con pescadores del sur del estado y del Golfo de Santa Clara, donde reiteró el apoyo del Gobierno de México y de Sonora

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/01/2026 11:44 AM.
En Sonora y editada el 29/01/2026 11:53 AM.