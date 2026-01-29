Rehabilitación de personas con discapacidad ya es un derecho constitucional: Lorenia Valles

La senadora sonorense destacó los avances legislativos en favor de las personas con discapacidad durante el 15 aniversario del CRIT Sonora, subrayando el reconocimiento constitucional del derecho a la rehabilitación y el acceso a la pensión no contributiva

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 29/01/2026 11:37 AM.
En Sonora y editada el 29/01/2026 11:44 AM.