Arranca registro para la Beca Sonora de Oportunidades para universitarios

El gobernador Alfonso Durazo anunció el inicio del registro del programa de becas más grande en la historia de Sonora, correspondiente al periodo 2026-1, con una inversión superior a los mil millones de pesos para fortalecer la permanencia de estudiantes en universidades públicas

