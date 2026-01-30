Asegura Ejército cargamento de cocaína en puesto militar de Sonora

...

Durante un operativo en el Puesto Militar de Seguridad “Estación Doctor”, personal del Ejército Mexicano localizó 165 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en una caja de valores hechiza; dos personas fueron detenidas y puestas a disposición de la autoridad federal

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/01/2026 11:08 AM.
En Sonora y editada el 30/01/2026 11:16 AM.