Asegura Ejército cargamento de cocaína en puesto militar de Sonora

Como resultado de operativos coordinados entre instituciones de la Mesa Estatal de Seguridad, que encabeza el gobernador Alfonso Durazo Montaño, personal del Ejército Mexicano aseguró un cargamento con cocaína en el Puesto Militar de Seguridad “Estación Doctor”, ubicado en ese municipio.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:30 horas del 28 de enero del 2026, durante la revisión a una camioneta pick-up de la empresa procedente de Ciudad de México. con destino a Tijuana, Baja California, que transportaba una caja de valores "hechiza".
Durante la inspección, en la que también participó la Guardia Nacional, con los equipos tecnológicos, la caja presentó inconsistencias, por lo que los soldados realizaron una revisión manual, encontrando 165 paquetes de Clorhidrato de Cocaína con un peso aproximado de 1 kilo cada uno.
El peso exacto y dictamen químico serán determinados por las autoridades competentes.
El conductor del vehículo de 42 años de edad, originario de Michoacán y su acompañante de 54 años de edad, originario de la Ciudad de México fueron detenidos y quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, junto con el vehículo y la droga asegurada.
Con estas acciones, el Gabinete de Seguridad de Sonora reafirma su compromiso con la protección de la ciudadanía y la lucha frontal contra el narcotráfico, contribuyendo al fortalecimiento de la paz y el Estado de derecho en el norte del país.