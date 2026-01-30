Elige Congreso de Sonora nueva Mesa Directiva para el segundo periodo de sesiones

En sesión extraordinaria, el Pleno del Congreso del Estado de Sonora eligió a la Mesa Directiva que fungirá durante el segundo periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias del segundo año de ejercicio constitucional de la 64 Legislatura, además de dar trámite a la correspondencia recibida.
Los trabajos de la reunión estuvieron a cargo de la actual Diputación Permanente, encabezada por la diputada María Eduwiges Espinoza Tapia (Morena), en compañía de la diputada Azalia Guevara Espinoza (PVEM) como vicepresidenta; el diputado René Edmundo García Rojo (PT) como secretario; así como la diputada María Karina Olivares Rábago (PES) y el diputado Raúl González de la Vega (PVEM), en funciones de suplentes.
A nombre de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRICP), la diputada Jazmín Guadalupe Gómez Lizárraga (PT) presentó la propuesta de integración de la Mesa Directiva que conducirá los trabajos durante el segundo periodo de sesiones ordinarias y extraordinarias, misma que fue aprobada por el Pleno sin modificaciones.
De esta forma, la Mesa Directiva quedó integrada de la siguiente manera: la presidencia estará a cargo de la diputada Alejandra López Noriega; la vicepresidencia, de la diputada Deni Gastélum Barreras (Morena); como primer secretario, el diputado Fermín Trujillo Fuentes (NAS); como segundo secretario, el diputado Óscar Ortiz Arvayo (PT); y como suplente, la diputada Claudia Zulema Bours Corral (PVEM).
Durante la sesión se dio trámite a la correspondencia recibida los días 26 y 27 del presente mes, misma que fue turnada a las comisiones correspondientes para su conocimiento y atención.
Asimismo, se informó que en su momento se publicará en la Gaceta Parlamentaria el aviso para la celebración de la próxima sesión del Pleno.