Elige Congreso de Sonora nueva Mesa Directiva para el segundo periodo de sesiones

En sesión extraordinaria, el Pleno de la 64 Legislatura aprobó la integración de la Mesa Directiva que encabezará los trabajos legislativos del segundo periodo ordinario y extraordinario del segundo año constitucional

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/01/2026 11:29 AM.
En Sonora y editada el 30/01/2026 11:32 AM.