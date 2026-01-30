Lorenia Valles reafirma unidad de Morena, PT y PVEM para impulsar la Cuarta Transformación

La senadora Lorenia Valles aseguró que la fortaleza del movimiento de la Cuarta Transformación radica en la unidad y el compromiso de seguir construyendo el segundo piso del proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con humanismo y justicia social

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 30/01/2026 10:45 AM.
En Sonora y editada el 30/01/2026 10:56 AM.