Carretera Bavispe–Nuevo Casas Grandes se inaugura tras 90 años de espera

Con una inversión histórica de mil 822 millones de pesos, el gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum hicieron realidad la modernización de esta vía estratégica que rompe el aislamiento de la sierra sonorense, reduce tiempos de traslado y beneficia a más de 115 mil habitantes de Sonora y Chihuahua

Autor autor El Diario de Sonora El Diario de Sonora el 03/02/2026 09:39 AM.
En Sonora y editada el 03/02/2026 09:47 AM.